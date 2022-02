Gasperini lo ‘scippa’ al Milan, Maldini si vendica: affare da 15 milioni

L’Atalanta di Gasperini potrebbe soffiare al Milan un obiettivo per il reparto offensivo in estate: vendetta di Maldini da 15 milioni

Al termine di una giornata stranissima e unica verrebbe da dire, il Milan è ancora in testa alla classifica in solitaria a quota 56 punti. Questo grazie al pareggio del Napoli a Cagliari, ma soprattutto per via del sorprendente crollo dell’Inter contro il Sassuolo. I rossoneri, però, hanno frenata nuovamente con una piccola, perciò non manca un po’ di apprensione tra i tifosi.

Anche perché i cugini nerazzurri devono recuperare la sfida di Bologna, che a questo punto potrebbe rivelarsi decisiva visto l’equilibrio in campionato. La stagione in corso ha ancora tanto da dire, ma Maldini e Massara sono già al lavoro in vista del prossimo calciomercato estivo. Il destino del ‘Diavolo’, a quanto pare, si intreccia con quello dell’Atalanta.

L’Atalanta soffia Belotti al Milan: vendetta di Maldini da 15 milioni

Il noto quotidiano ‘Tuttosport’, in giornata, ha parlato di una corsa a due tra Atalanta e Milan per Belotti. Il Gallo è stato enigmatico sul futuro dopo il gol segnato alla Juventus, ulteriore dimostrazione di come l’addio a parametro zero a giugno sia una possibilità più che concreta. Nel caso dovessero prevalere i bergamaschi di Gasperini, il direttore tecnico rossonero avrebbe in mente di vendicarsi puntando decisamente Muriel.

Quest’anno il colombiano sta deludendo le aspettative, ma resta una potenziale arma letale a partita in corso. Potrebbe dare una grande mano – visti i reiterati problemi fisici di Ibrahimovic – senza pretendere la titolarità. Affare abbastanza economico, inoltre, sui 15 milioni di euro, che stuzzica non poco il club di Via Aldo Rossi.