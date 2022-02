Calciomercato, Lukaku sprofonda | Arriva la big per giugno

Romelu Lukaku sprofonda e sbaglia l’ennesima partita in stagione: arriva una big per giugno

Continua il periodo nero di Romelu Lukaku al Chelsea. Il suo ritorno nella sua squadra del cuore doveva essere la sua rivincita personale che, invece, si sta trasformando in un incubo.

Solo sette palle toccate da Lukaku in 90 minuti contro il Crystal Palace. Le parole di Thomas Tuchel sono state piuttosto chiare e decise: “Non riesce a inserirsi nel nostro gioco e non so cosa posso fare. Ovviamente non è ciò che vogliamo e non è ciò che vuole Romelu, ma non è il momento di ridere di lui e lo proteggeremo”. L’amore tra Tuchel e Lukaku non è mai nato e non è esclusa la possibilità che a fine stagione il belga possa definitivamente lasciare i Blues.

Appena 3 gol nelle ultime 10 partite, 7 totali in stagione tra Premier e Champions League. Molti club sono sulle tracce del bomber ex Inter, in particolare un club spagnolo che ha bisogno di rinforzarsi in attacco in vista della prossima stagione.

L’Atletico Madrid punta Lukaku su spinta di Simeone

Il club in questione è l’Atletico Madrid che su spinta del ‘Cholo’ Simeone, come riportato da ‘elgoldigital.com’, vorrebbe puntare su Lukaku in vista della partenza di Luis Suarez e del possibile addio di Joao Felix. Il Chelsea vuole almeno recuperare parte dell’investimento fatto in estate di 113 milioni du euro. Certamente adesso il valore del calciatore è calato visto il rendimento totalmente deludente. Allo stesso tempo l’Inter non scompare dal radar e tiene viva l’opzione di riportare ‘Big Rom’ a Milano ma potrebbe farlo solo con un pagamento dilazionato e quindi con un prestito.

La cessione di un big come Lautaro Martinez potrebbe favorire la disponibilità economica dei nerazzurri che, però, stanno seguendo anche altri attaccanti giovani e di prospettiva tra cui spicca Gianluca Scamacca. Anche il PSG potrebbe inserirsi nella corsa a Lukaku e scaricare Mauro Icardi ma l’Atletico sembra il club più convinto e deciso a puntare sul belga.