La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a fare sul serio per Domenico Berardi, obiettivo di calciomercato del Milan di Stefano Pioli: le ultimissime

La Juventus di Massimiliano Allegri stasera sfiderà il Villarreal in occasione degli ottavi di finale di Champions League.

I bianconeri cercano la vittoria contro la squadra spagnola che potrebbe riportarli ai quarti di finale della competizione, che mancano proprio dall’ultima stagione della Vecchia Signora con Massimiliano Allegri, quella 2018/2019. In questa annata la Juventus sta operando una grande rivoluzione a livello di organico: sono arrivati alla Continassa Dusan Vlahovic, ex centravanti della Fiorentina, e Denis Zakaria, centrocampista svizzero. Nel frattempo, sul finire della scorsa estate di calciomercato, la Vecchia Signora ha salutato Cristiano Ronaldo, fenomeno portoghese approdato al Manchester United in Premier League.

I bianconeri, in vista dei prossimi mesi, sono al lavoro anche su altri fronti. Il primo è legato al futuro di Paulo Dybala. Il fantasista argentino è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero, sulle sue tracce resta forte l’Inter di Beppe Marotta. Inoltre, saranno da valutare le condizioni al rientro di Federico Chiesa, esterno destro della Vecchia Signora che ha avuto un grave infortunio al ginocchio. In quest’ottica, la Juventus ha rimesso nel mirino il profilo di Domenico Berardi, esterno offensivo del Sassuolo di Alessio Dionisi, obiettivo anche del Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Juventus, duello col Milan per Berardi

Domenico Berardi potrebbe lasciare il Sassuolo la prossima estate. La Juventus, visto il possibile addio di Dybala e l’infortunio di Chiesa, potrebbe andare dritta sulla stella dei neroverdi. Intanto, il Milan di Pioli vuole fare il salto di qualità anche in Europa e Berardi potrebbe essere davvero l’uomo giusto. Il giocatore del Sassuolo ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 35 milioni di euro e quest’anno è già in doppia cifra di gol e assist in Serie A.