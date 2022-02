Calciomercato Inter, rivoluzione a centrocampo: la strategia di Marotta

Inter, rivoluzione a centrocampo. Beppe Marotta ricerca un vice-Brozovic e punta al gioiello del Sassuolo. Previsto l’addio di quattro esuberi

Dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime tre partite, l’Inter è al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato, previsto venerdì 25 febbraio sul campo del Genoa. Intanto, la dirigenza nerazzurra è pronta a rimpolpare il centrocampo.

Le poche reti segnate nelle ultime partite – 2 in 4 gare compresa la Champions League – hanno fatto scattare un campanello d’allarme in casa Inter. Non solo, nella prossima sessione di calciomercato, si prospetta anche una mini rivoluzione a centrocampo. I papabili partenti sono Vidal, Vecino, Sensi e Gagliardini. I primi due hanno il contratto in scadenza a giugno 2022 e difficilmente rinnoveranno.

Stefano Sensi, attualmente in prestito alla Sampdoria fino a giugno, ha il contratto in scadenza nel 2024. Possibile una sua partenza, visto che ha dimostrato di avere mercato. L’avventura nerazzurra di Gagliardini infine, termina nel giugno 2023 ma potrebbe essere sacrificato visto lo scarso impiego da parte di Simone Inzaghi. Una situazione che induce Beppe Marotta alla ricerca dei sostituti.

Calciomercato Inter, Marotta punta Frattesi a centrocampo

L’obiettivo numero uno di Beppe Marotta è Davide Frattesi del Sassuolo. Centrocampista classe 1999, sta stregando tutti in questa stagione alla corte di Dionisi. Nell’ultima sfida a San Siro, proprio contro l’Inter, ha giganteggiato sulla mediana, dimostrando di essere pronto per una big. Non solo, l’ad nerazzurro sarebbe pronto all’assalto di un vice-Brozovic: il croato si legherà all’Inter fino al 2026, la firma è stata annunciata dallo stesso Marotta.