Colpo a zero, Inzaghi sull’ex pupillo: doppia alternativa in Serie A

L’Inter è già focalizzata sul possibile nuovo colpo a centrocampo, durante il prossimo calciomercato estivo: rinforzo in Serie A

Il passo falso contro il Sassuolo è ormai alle spalle e l’Inter di Simone Inzaghi intende rialzarsi subito, a partire dalla prossima sfida di campionato contro il Genoa. I campioni d’Italia sono già focalizzati sulla prossima sessione di calciomercato che, da giugno, potrebbe vedere non pochi cambiamenti alla rosa di Simone Inzaghi. Con Brozovic che ha praticamente rinnovato il contratto che lo vedeva in scadenza al termine dell’attuale stagione, adesso le priorità della ‘Beneamata’ sono altre.

Dai possibili innesti alla difesa, fino all’attacco che rischia un vero e proprio stravolgimento, adesso è la mediana sulla quale Marotta e Ausilio intendo lavorare. Caccia al vice Brozovic, con tre nomi che potrebbero fare al caso del centrocampo dei campioni d’Italia. Simone Inzaghi avrebbe messo nel mirino un suo pupillo ai tempi della Lazio.

Inter, Inzaghi rivuole Leiva: Marotta ha due alternative

Simone Inzaghi sta pensando di portare Lucas Leiva in quel di Milano. In scadenza il 30 giugno con la Lazio, il 35enne brasiliano è considerato il perfetto innesto per alternarsi a Brozovic. L’Inter, però, è di parere diverso. Il club meneghino cerca un profilo più giovane, con due profili in particolare che stuzzicano i pensieri dei dirigenti nerazzurri.

Il primo nome in lista è Rolando Mandragora, classe 1997 e che con il Torino sta facendo molto bene quest’anno. L’altra pista porta a Sasa Lukic, in scadenza nel 2024 con il Torino con il quale ha accumulato 25 presenze, 1 rete e 4 assist vincenti.

Situazione in divenire, con l’Inter che ha le idee ben chiare per il centrocampo del futuro: Mandragora e Lukic nel mirino.