Roma, espulsione e stangata in arrivo: Mourinho rischia grosso

L’espulsione rimediata nell’ultimo match contro l’Hellas Verona può costare caro a Mourinho: ecco cosa rischia

Un pari rocambolesco, dopo il doppio svantaggio accumulato nel primo tempo. La Roma è reduce dal 2-2 dell’Olimpico contro l’Hellas Verona, agguantato nei minuti finali grazie alla rete del giovane giallorosso Bove. Adesso, però, la società capitolina deve fare i conti con quella che con ogni probabilità sarà una squalifica pesante per Josè Mourinho. I 4′ di recupero concessi dal direttore di gara Pairetto, secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, hanno fatto infuriare lo ‘Special One’ che ha protestato in modo vibrante contro l’arbitro, facendo il gesto del telefono che ha poi portato al rosso diretto all’allenatore dell Roma.

LEGGI ANCHE >>>Roma-Zaniolo, l’agente esce allo scoperto sul rinnovo

Mourinho avrebbe voluto tra i 6 e gli 8 minuti per tentare l’assalto finale ai tre punti: Pairetto alle proteste, ha risposto con l’inevitabile cartellino rosso. Mourinho, come riporta ‘Goal.com’, ha scagliato un pallone in tribuna e cercato il contatto con il direttore di gara. L’allenatore rischia adesso uno stop che andrà dalle 2 alle 3 giornate.

LEGGI ANCHE >>>Serie A, la sfuriata di Mourinho non basta: la Roma pareggia in extremis al…

Squalifica Mourinho: ecco quando tornerà

Le scuse della Roma nei confronti dell’arbitro, come riportato da ‘Il Messaggero’, non dovrebbero risparmiare il lungo stop al tecnico lusitano. Se la squalifica dovesse prevedere le due giornate, allora Mourinho salterebbe le gare contro Spezia e Atalanta e tornare in panchina contro l’Udinese.

Una giornata in più priverebbe i giallorossi dello ‘Special One’ anche contro i friulani, con Mourinho nuovamente a disposizione per il derby con la Lazio.

LEGGI ANCHE >>>Roma, addio a centrocampo: doppia proposta dalla Serie A

Adesso in casa Roma si attende con ansia la decisione del Giudice Sportivo: Mourinho e i giallorossi con il fiato sospeso.