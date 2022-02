Juventus, il big di Allegri demolito: “Non ne ha indovinata mezza”

Ancora un durissimo attacco nei confronti di Allegri e di uno dei big a disposizione del tecnico della Juventus: le dichiarazioni

Il pari nel Derby della Mole è ormai alle spalle, la Juventus è già concentrata sul prossimo impegno europeo. La squadra di Allegri è ospite in casa del Villarreal, per l’andata degli ottavi di Champions League. Una gara fondamentale per il prosieguo stagionale della ‘Vecchia Signora’, criticata a più riprese visto il cammino altalenante in Serie A. Le critiche, però, dopo il match contro il Torino non accennano a placarsi e nel mirino torna uno dei pilastri di Allegri.

Ai microfoni di ‘Radio Radio’, il giornalista Furio Focolari comincia con l’analizzare gli ultimi acquisti di calciomercato di Roma e Juventus a centrocampo: “Zakaria non è da Juventus e Oliveira non è da Roma. Il centrocampo giusto sarebbe Locatelli-Arthur-McKennie”. Focolari, però, non si ferma e mette nel mirino Adrien Rabiot.

Juventus, Rabiot asfaltato: “Come è possibile che…”

Non è un mistero che l’attuale stagione di Rabiot in maglia bianconera sia stata tutt’altro che esaltante. Il francese, in scadenza l’anno prossimo con la Juventus, viene attaccato da Focolari.

“Rabiot non ne ha indovinata mezza, spiegatemi come è possibile che sia sempre titolare“, ha dichiarato Focolari.

La parola passa al campo, con Rabiot e la Juventus che dovranno dare le giuste risposte già contro il Villarreal.