Dice no al Chelsea, si fionda la Juventus | Scambio alla pari

La Juventus continua a soffrire sulle fasce. Il nuovo terzino potrebbe arrivare dal Chelsea di Tuchel

Archiviato il derby di Torino, la Juventus è al lavoro in vista degli ottavi di finale di Champions League. Nell’occasione, Danilo tornerà a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Un’ottima notizia, viste le lacune dimostrate dai bianconeri sugli esterni.

Vlahovic. Una novità potrebbe arrivare dal Chelsea. Nel match con i granata, la Vecchia Signora non è riuscita a pennellare cross e passaggi interessanti per il bomber. Una novità potrebbe arrivare dal mercato , dove Cherubini potrebbe approfittare dei malumori del giocatore di proprietà del

Si tratta di Emerson Palmieri, terzino sinistro classe 1994, attualmente in prestito al Lione. Secondo quanto raccolto da ‘Fijaches.net’, l’azzurro non avrebbe intenzione di rientrare a Londra. L’interesse della Juve, potrebbe rendere possibile il ritorno di Palmieri in Italia.

Calciomercato Juventus, ‘sacrificio’ Alex Sandro per arrivare a Emerson Palmieri

Emerson Palmieri sta giocando una buona stagione in Ligue 1. Con la maglia del Lione, ha raccolto 20 presenze in campionato, giocando spesso dal primo minuto. Il rientro al Chelsea, previsto a giugno, potrebbe essere temporaneo. L’esterno, chiamato anche in Nazionale da Roberto Mancini, piace molto alla Juventus.

I bianconeri sarebbero pronti a sacrificare Alex Sandro pur di riportarlo in Italia, laddove ha giocato con la Roma dal 2015 al 2018. La dirigenza juventina pensa allo scambio: entrambi sono valutati 20 milioni, pertanto si prospetta uno scambio ‘alla pari’.