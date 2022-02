Scambio di prestiti, la Juve sacrifica Kean: colpo dal top club

La Juventus pianifica il prossimo colpo per l’estate: scambio e addio a Moise Kean, ecco il rinforzo dal top club

Alle spalle il pari contro il Torino, per la Juventus è adesso arrivato il momento di affrontare il Villarreal nella gara di andata degli ottavi di Champions League. Dopo aver collezionato due punti nelle ultime due giornate di Serie A, i bianconeri devono risollevarsi per continuare a sperare di entrare tra le prime quattro in classifica. Dal campo al calciomercato, la ‘Vecchia Signora’ pianifica con largo anticipo le prossime operazioni da portare a termine la prossima estate.

In attacco, oltre al più che probabile addio di Alvaro Morata, anche Moise Kean potrebbe salutare la Torino bianconera. Il bomber classe 2000 ha collezionato solo 4 reti ed 1 assist vincente in 28 presenze in stagionale e soli 942′ in campo. Adesso, però, la Juventus starebbe valutando l’addio in prestito dell’attaccante, per far spazio ad un inedito scambio con il Paris Saint Germain.

Juventus-Psg, scambio e addio Kean: colpo per Allegri

Juventus e PSG potrebbero quindi imbastire uno scambio di prestiti, fino al 30 giugno 2023, nel prossimo calciomercato estivo. Da un lato i bianconeri pronti a sacrificare Kean che non ha convinto Allegri: per il 21enne, inoltre, si tratterebbe di un ritorno a Parigi.

Dall’altro i francesi potrebbero consegnare ad Allegri Juan Bernat, terzino mancino che andrebbe a rimpiazzare Alex Sandro che a giugno può lasciare la ‘Vecchia Signora’.

Lo scambio di prestiti può quindi prendere corpo nei prossimi mesi: Bernat alla corte di Allegri, Kean nuovamente al PSG.