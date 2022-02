Scambio con Jorginho, l’idea del Chelsea ‘frega’ due volte la Juventus

La Juventus continua ad essere attiva sul fronte calciomercato: non solo Jorginho, doppia beffa possibile per i bianconeri

Jorginho è stato vicinissimo alla Juventus negli anni scorsi, ma è stato sempre nel mirino dei bianconeri per rinforzare il centrocampo bianconero: possibile affare top in Spagna.

Dopo gli arrivi di Zakaria e Vlahovic nel mercato invernale, la Juventus è sempre molto attiva per colpi da urlo in vista della prossima stagione. Ancora un pari in campionato per gli uomini di Allegri, che cercheranno fino alla fine di dare filo da torcere all’Atalanta che non sta attraversando un ottimo periodo di forma. Per la compagine guidata da Gasperini è arrivata ancora una sconfitta in campionato: la qualificazione alla prossima Champions è il primo obiettivo della Juventus con Milan, Inter e Napoli che si giocheranno i primi tre piazzamenti finali.

Calciomercato Juventus, Jorginho scambio top a Barcellona

Così il Barcellona potrebbe pensare al centrocampista italo-brasiliano, Jorginho, che ha svelato anche di voler lavorare con Pep Guardiola. Prima del suo arrivo a Londra, l’ex Napoli è stato ad un passo al Manchester City. Ora la suggestione sarebbe quella di uno scambio con De Jong, centrocampista olandese del Barcellona, che è sempre più oscurato da Pedri e Gavi, i due talenti blaugrana. Possibile doppia beffa per la Juventus, che ha seguito entrambi i top player nei mesi scorsi per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.