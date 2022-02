La crisi di Lautaro Martinez non ferma le big: la nuova proposta inglese

La crisi di Lautaro Martinez non ferma l’interesse delle big: dall’Inghilterra pronta una nuova proposta all’Inter

Difficile non parlare di crisi per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino vive un momento di grande difficoltà, almeno dal punto di vista realizzativo.

Anche ieri contro il Sassuolo il ‘Toro’ è rimasto a secco, sciupando alcune buone opportunità, una davvero clamorosa. Un periodaccio che si sta ripercuotendo anche sulla squadra che nelle ultime partite non è riuscita a mantenere il ritmo di inizio stagione. L’Inter è attualmente al secondo posto in classifica, pur con una partita da recuperare, ma potrebbe essere sorpassata anche dal Napoli in questo momento in campo a Cagliari. La situazione di Martinez va avanti ormai da dicembre, l’ultimo gol è datato 17 dicembre contro la Salernitana e il confronto con l’anno scorso è quantomeno preoccupante.

Questo però non frena l’interesse delle big straniere. Il ‘Toro’ continua a fare gola a molti club, dalla Spagna all’Inghilterra. Proprio da qui potrebbe partire l’assalto all’argentino. E’ l’Arsenal, squadra che segue da tempo Lautaro Martinez, ad aver pronta la proposta per provare a convincere l’Inter a cedere.

Calciomercato Inter, la proposta dell’Arsenal per Lautaro Martinez

I Gunners hanno già perso a stagione in corso Aubameyang, andato al Barcellona, e probabilmente in estate saluteranno anche Lacazette. Ecco che Arteta ha bisogno di nuovi attaccanti e Lautaro Martinez è uno dei profili che più piace al club londinese.

Così dall’Arsenal potrebbe partire un’offerta che preveda l’inserimento del cartellino di Gabriel Martinelli, oltre ad un conguaglio economico di circa 35 milioni di euro. Il brasiliano sta disputando una stagione positiva. I suoi numeri raccontano di quattro gol e due assist nelle quindici presente in Premier League.

Il suo nome però non scalda più di tanto l’Inter che per Martinez ha una strategia chiara: la cessione sarà avallata soltanto davanti ad un’offerta economica di almeno sessanta milioni di euro, senza l’inserimento di contropartite.