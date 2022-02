L’Atletico Madrid continua a seguire Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter. In caso di addio dell’ex Lazio, i nerazzurri potrebbero puntare su Vincenzo Italiano

E’ il peggior momento della stagione dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dopo la vittoria della Supercoppa a Milano contro la Juventus di Massimiliano Allegri, sono caduti in un pesante vortice di risultati e delusioni che ha avuto il suo peccato originale nel sabato del derby contro il Milan.

L’Inter infatti, dopo 70 minuti di assoluto dominio sui cugini allenati da Stefano Pioli, ha clamorosamente spento la luce perdendo la gara per mano della doppietta di Olivier Giroud e anche la bussola in vista delle gare successive. Per la Beneamata infatti, in questo mese di febbraio che sta ormai volgendo al termine, non è ancora arrivata la vittoria nel campionato italiano di Serie A, ma è invece giunta la brutta batosta di San Siro in Champions League contro il Liverpool di Jurgen Klopp, anche in questo caso dopo una grande prestazione della squadra allenata da Simone Inzaghi.

Proprio l’ex tecnico della Lazio, in vista della prossima estate di calciomercato, potrebbe finire al centro di un domino di panchine. L’Atletico Madrid infatti sembra vicino ai saluti con Diego Simeone, ex giocatore proprio dell’Inter, e per il suo sostituto sta pensando ad Inzaghi, capace di dimostrare, soprattutto nella prima parte della stagione con i nerazzurri, un grande spirito di adattamento e un bellissimo gioco corale.

Calciomercato Inter, chi arriva in caso di addio di Inzaghi?

L’eventuale partenza di Simone Inzaghi potrebbe riaprire un altro casting in casa Inter per il nome del nuovo allenatore. Sarebbe una sorta di deja-vu per i tifosi nerazzurri che, al termine della scorsa stagione, avevano perso Antonio Conte dopo lo Scudetto. Sul taccuino dei papabili, la Beneamata conserva con particolare attenzione ed interesse un nome in particolare: stiamo parlando di Vincenzo Italiano, coach della Fiorentina che, anche senza Vlahovic, si sta giocando un posto in Europa.