Nuovo affare in casa Inter: raggiunto l’accordo con il calciatore che firmerà il contratto nelle prossime ore

Svolta in arrivo in casa Inter per quanto riguarda Marcelo Brozovic. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sarebbe stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto del centrocampista croato. Il prolungamento sposterà la permanenza in nerazzurro fino a giugno 2026.

Marcelo Brozovic guadagnerà 6 milioni di euro all’anno. In questi anni ha dimostrato di essere un tassello fondamentale della rosa nerazzurra e per questo è stato fatto di tutto per rinnovare. La firma e l’ufficialità arriveranno nelle prossime ore.