La Lazio non riesce a sbancare alla Dacia Arena e deve accontentarsi del pareggio contro l’Udinese ma che rischio nel finale per la squadra di Sarri

Partita avvincente e molto equilibrata alla Dacia Arena tra Udinese e Lazio. I padroni di casa arrivano dal pesante 0-4 contro il Verona, i bianco celesti sono reduci dalla sconfitta in Europa League contro il Porto ma dalla vittoria netta in campionato contro il Bologna.

Il posticipo della domenica inizia subito su ritmi alti e l’Udinese la sblocca dopo appena 5 minuti con il gol di Gerard Deulofeu che sfrutta la spizzata di Perez e si inserisce con i giri perfetti, beffando Strakosha. Il vantaggio dei friulani, però, non scompone più di tanto la Lazio che prova subito a reagire ma rimane orfano di Pedro che al minuto 23 chiede il cambio per un problema alla caviglia, lasciando il posto a Jovane Cabral.

Il gol del pareggio dei biancocelesti arriva nei minuti finali del primo tempo col la rete di Felipe Anderson che torna a segnare dopo un lungo periodo di digiuno. L’assist lo serve Zaccagni che lascia ancora il suo zampino. Il primo tempo termina 1-1.

Serie A, Udinese-Lazio 1-1: tabellino marcatori

Il secondo tempo parte con una ghiotta occasione per la Lazio che dopo due minuti ha la chance per passare in vantaggio con Cabral che viene servito da Felipe Anderson ma non centra la porta. Poche altre occasioni durante la partita per entrambe le squadre che provano anche con i cambi a cambiare l’inerzia della partita.

L’assenza di Immobile e quella successiva di Pedro pesano nella qualità offensiva della squadra di Sarri che prova a dare l’impulso nel finale, in particolare con l’azione personale di Zaccagni che converge sul destro ma non centra la porta. I biancocelesti non trovano lo spunto decisivo e devono accontentarsi del pareggio anche se nell’ultimo minuto del recupero Molina sfiora il gol vittoria con un destro violentissimo che colpisce la traversa.

UDINESE-LAZIO 1-1

5′ Deulofeu, 45′ Felipe Anderson