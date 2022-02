Delusione Milan, piovono critiche: Leao e non solo nell’occhio del ciclone

Il Milan delude nella trasferta contro la Salernitana e piovono le critiche su Leao e non solo: “Non sai mai quale scenderà in campo”

Battuta d’arresto pesante per la corsa scudetto del Milan. Il pareggio di ieri contro la Salernitana è un passo falso che potrebbe permettere all’Inter, impegnato oggi contro il Sassuolo, di fuggire e prendere il largo.

La squadra di Pioli dopo essere andata in vantaggio col gol di Messias, si è fatta prima pareggiare e poi rimontare 2-1. A pareggiare almeno la partita è stato poi Brahim Diaz con un tiro da fuori area. Al termine della partita non mancano ovviamente le critiche per i rossoneri, in particolare per Leao e Brahim Diaz.

Milan, Pellegatti su Brahim Diaz e Leao: “Abbiamo sbagliato tutto”

Un’ottima occasione per rimanere in testa alla classifica sfumata per il Milan, che in casa della Salernitana viene fermata sul 2-2, dopo essere anche andato sotto 2-1. Nel post partita le critiche non risparmiano nessuno. Il giornalista Carlo Pellegatti a ‘Top Calcio 24’ ha commentato così la prestazione di Brahim Diaz:

“Su Brahim Diaz abbiamo sbagliato, è un buon giocatore ma non per fare quel ruolo lì. Non è un caso che le peggiori prestazioni del Milan poi coincidano con le peggiori prestazioni di Diaz”. Poi sul giocatore del momento, Rafael Leao afferma: “Se avesse fatto quel gol in rovesciata avrebbe preso 8 in pagella. Ma la verità è che non sai mai quale Leao scenderà in campo in ogni partita, mentre sui campioni ci puoi sempre contare in tutte le gare”. Dunque dure critiche ai rossoneri, che vista l’assenza di coppe europee dovranno fare di più per rimanere nella corsa scudetto.