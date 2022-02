Inter, crisi nera per Lautaro Martinez | Attacchi sui social

L’Inter crolla e continua la crisi nera per Lautaro Martinez che viene attaccato sui social

L’Inter spreca una ghiotta occasione di scavalcare il Milan e crolla in casa contro il Sassuolo in maniera inaspettata. Una sconfitta che complica i piani scudetto per la squadra di Simone Inzaghi e che conferma le enormi difficoltà in zona gol, soprattutto quelle di Lautaro Martinez.

Il ‘Toro’ continua il suo momento nero con un digiuno ormai piuttosto lungo che comincia a preoccupare i tifosi nerazzurri. Anche oggi la prestazione dell’argentino è stata insufficiente e il gol divorato nel secondo tempo è inspiegabile. Le critiche nei confronti di Lautaro stanno cominciando a diventare persistenti e forse per la prima volta da quando è a Milano, il centravanti nerazzurro sembra essere in discussione.

Momento nero per Lautaro: critiche sui social

Il centravanti argentino aveva dimostrato con la nazionale argentina di essere in forma ma con l’Inter sembra non riuscire più ad esprimersi come a inizio stagione e sopratutto come l’anno scorso quando è stato protagonista della vittoria dello scudetto in coppa con Lukaku. Tanti errori tecnici e poca lucidità sotto porta.

Viste le tante richieste sul mercato l’Inter potrebbe valutare concretamente la possibilità di cederlo per puntare su un nuovo centravanti, magari Scamacca che proprio oggi ha lasciato il segno a San Siro. Sui social non sono mancate le critiche nei confronti di Lautaro Martinez ma questa volta i giudizi negativi sembrano molto più accentuati rispetto al passato.

Unica cosa positiva è che lautaro martinez non cerca mai alibi, da la colpa a se stesso e chiede scusa, prima si sveglia prima possiamo ancora stare a crederci #InterSassuolo pic.twitter.com/5xpPskZaNp — gianluigi (@komparemo_gigi) February 20, 2022

Oggi meglio non commentare niente e chiudere qui perché sarebbe come sparare sulla croce rossa. Dico solo che Lautaro Martinez ha stancato. Il suo posto attualmente è la panchina. — MAX (@MaxFCIM) February 20, 2022

Ieri sono stato criticato per aver discusso non il valore assoluto di Lautaro #Martinez, ma il suo rendimento ad alto livello e di conseguenza stipendio e status dentro l’#Inter. Mi pare di aver letto anche analisi più spietate oggi sui giornali 🤔https://t.co/SYjlynLdt4 — Giovanni Capuano (@capuanogio) February 18, 2022

La fiducia in Lautaro Martinez è finita. 7 partita senza segnare, semplicemente inaccettabile. Appena avuto il tanto atteso rinnovo guarda caso ha smesso di giocare.#InterSassuolo — freddie RKID (@sirfreddiee) February 20, 2022