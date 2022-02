Inter, De Vrij sbotta dopo il Sassuolo: “Non deve più succedere”

Stefan De Vrij commenta la sconfitta dell’Inter in casa con il Sassuolo. Testa al Genoa, prossimo avversario

L’Inter ha perso malamente in casa contro il Sassuolo, sprecando l’opportunità di ritornare in solitaria in vetta alla classifica dopo il pari del Milan all’Arechi di Salerno. I nerazzurri sono affondati sotto i colpi di Raspadori e Scamacca, abili nel trafiggere Handanovic nella prima frazione di gioco.

Il tecnico Simone Inzaghi ha provato a cambiare le carte in tavola nella ripresa ma i suoi uomini non hanno trovato la rete: un super Consigli e la mira non proprio impeccabile degli attaccanti neraazzurri, in particolare Lautaro Martinez, hanno permesso al Sassuolo di trionfare meritatamente, sfiorando anche il clamoroso 0-3. Nel finale, l’undici di Inzaghi ha trovato il gol con De Vrij, rete annullata per un tocco di mano di Di Marco. Il difensore olandese ha parlato ai microfoni Dazn nel post partita.

Inter-Sassuolo, De Vrij commenta la partita dei nerazzurri

Stefan De Vrij è rammaricato per il risultato di Inter-Sassuolo: “Abbiamo fatto malissimo nel primo tempo, non si può cominciare una partita così. Loro hanno avuto subito quattro occasioni a causa delle nostre imprecisioni e sono stati abili e ripartire – prosegue il centrale nerazzurro -. Questo non deve più succedere, ora dobbiamo ripartire, facendo una grande partita contro il Genoa. L’obiettivo è quello di lasciarsi questa partita alle spalle e fare meglio nelle prossime”.