Milan, l’Atletico vuole Leao come post-Suarez: Maldini pensa allo scambio

L’Atletico Madrid punta il mirino in casa Milan e vorrebbe Rafael Leao come erede di Luis Suarez: Maldini ragiona su un possibile scambio

Ancora da smaltire la delusione in casa Milan per il pareggio in casa Salernitana che rallenta i rossoneri nella corsa scudetto. A deludere nella partita di ieri è stato anche Rafael Leao, grande protagonista delle ultime uscite della squadra Pioli.

L’ottima stagione che però sta disputando l’attaccante portoghese, secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital.com’, ha portato l’Atletico Madrid ha mettere gli occhi su di lui per sostituire Luis Suarez, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto e dovrebbe dire addio ai ‘Colchoneros’. Così Maldini e la società rossonera ragionano su uno scambio.

LEGGI ANCHE >>> Delusione Milan, piovono critiche: Leao e non solo nell’occhio del ciclone

Milan, Leao nel mirino di Simeone: ipotesi di scambio con De Paul

Il Milan continua a godersi il proprio gioiello, Rafael Leao, nonostante la negativa prestazione di ieri. Sulle sue tracce sembrerebbe esserci l’Atletico Madrid, che lo vorrebbe come erede di Luis Suarez in attacco. Così sull’asse Milano-Madrid si potrebbe pensare a uno scambio.

LEGGI ANCHE >>> Inter, erede Brozovic da Mourinho: Milan anticipato

Infatti i rossoneri potrebbero chiedere in cambio Rodrigo De Paul, che con i ‘Colchoneros’ non sta mostrando a pieno il proprio valore e che da tempo è un pallino della società milanista e non solo. Dunque in estate potrebbe infiammarsi il calciomercato del Milan attorno al nome di Leao.