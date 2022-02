Juventus, riscatto Morata: offerta al ribasso all’Atletico

La Juventus in estate dovrà decidere cosa fare con Alvaro Morata: i bianconeri tentano una nuova offerta al ribasso all’Atletico Madrid

L’attacco della Juventus ha subito sicuramente una svolta rispetto a qualche mese fa. L’arrivo di Dusan Vlahovic ha aiutato molto il reparto offensivo bianconero a suon di gol, ma anche nell’intesa con i compagni.

Infatti anche il rendimento di Alvaro Morata sembrerebbe essere cresciuto dopo l’arrivo dell’attaccante ex Fiorentina, tanto da convincere la Juventus a procedere con il riscatto del cartellino dall’Atletico Madrid. I bianconeri però cercano di ottenere il riscatto con un’offerta inferiore alle attese.

Juventus, nuova offerta per il riscatto di Morata: si scende ancora

La Juventus pianifica il riscatto di Alvaro Morata, arrivato in prestito dall’Atletico Madrid in estate. Inizialmente il rendimento dell’attaccante spagnolo è stato al di sotto delle aspettative, ma nelle ultime uscite sembrerebbe essere migliorato molto, soprattutto nell’intesa con Dybala e Vlahovic. Per questo motivo la società bianconera avrebbe deciso di procedere con il riscatto del cartellino dello spagnolo.

Inizialmente il prezzo per il riscatto era di 35 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe cercare di ottenerlo a meno. Così, secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital.com’, l’ultima offerta dei bianconeri sarebbe scesa a 15 milioni di euro. Certamente l’offerta presentata dalla Juventus è inferiore a ciò che i ‘Colchoneros’ vorrebbero, ma potrebbe comunque essere convincente visto che per Morata all’Atletico sembrerebbe non esserci più spazio.