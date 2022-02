Juventus, lo svincolato si offre subito: la risposta all’ex Arsenal

La Juventus valuta le occasioni di mercato, arriva la proposta immediata a costo zero: l’ex Arsenal si offre ad Allegri

Il Derby della Mole si è chiuso con un pari e la Juventus è già attenta alla prossima decisiva sfida di Champions League contro il Villarreal. Una gara che può indirizzare la stagione dei bianconeri che, fino ad ora, è stata tutt’altro che esaltante. Nonostante gli arrivi di Zakaria e Vlahovic nella scorsa sessione invernale di calciomercato, le occasioni per la dirigenza torinese continuano a presentarsi con largo anticipo sull’estate. In tal senso, tra i reparti che sono maggiormente in sofferenza, vi è certamente la difesa.

Un’emergenza che dura ormai da tempo e che contro la squadra di Juric ha visto le assenze di Bonucci e Chiellini, con Alex Sandro dirottato al centro della retroguardia al fianco di de Ligt. Non è un mistero che tra pochi mesi la priorità sarà l’arrivo di un nuovo difensore: in tal senso, però, un’intrigante occasione sarebbe già arrivata alle porte della dirigenza juventina.

Juventus, colpo tra gli svincolati: la decisione

A proporsi alla dirigenza della ‘Vecchia Signora’ è Laurent Koscielny, centrale francese svincolato dopo l’esperienza al Bordeaux. Classe 1985, il giocatore si sarebbe candidato per approdare subito, gratis, a Torino. Un no secco quello della Juventus, non convinta dal 36enne di Tulle nonostante la forte emergenza vissuta dalla retroguardia bianconera.

Koscielny, dunque, difficilmente vestirà la maglia della Juventus: i bianconeri puntano ad altri tipi di rinforzi per la prossima estate.

In questa stagione con il Bordeaux, Koscielny ha collezionato 11 presenze, 1 assist in 935′ in campo.