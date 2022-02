Juventus, occasione dal Real Madrid: frizioni con Ancelotti e addio

In casa Real Madrid il rapporto tra Ancelotti e alcuni calciatori sembrerebbe non essere dei migliori: la Juventus potrebbe approfittarne

Continua per la Juventus il periodo fitto di impegni. I bianconeri infatti dopo aver superato il Sassuolo in Coppa Italia, adesso devono prepararsi per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Villareal dopo il pari nel derby col Torino.

Nel frattempo però i bianconeri sono sempre al lavoro per pianificare i colpi da mettere a segno per la prossima stagione. L’occasione per la Juventus potrebbe arrivare dal Real Madrid, dove i rapporti tra Carlo Ancelotti e un centrocampista sembrerebbero essersi complicati.

Juventus, rottura tra Camavinga e Ancelotti: bianconeri in agguato

Nella scorsa sessione di calciomercato estiva Eduardo Camavinga è stato uno dei maggiori desideri del Real Madrid per rinforzare il centrocampo. Arrivato dal Rennes per oltre 30 milioni, il centrocampista francese non è mai riuscito a dare il meglio di sé con Ancelotti. Su 23 presenze solamente 9 sono state da titolare, rimanendo dunque spesso in panchina.

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, il centrocampista francese vorrebbe chiedere alla società spagnola di essere ceduto in prestito per trovare maggiore spazio. Così sulle sue tracce potrebbe tornare a esserci la Juventus, che già un’estate fa lo monitorò con interesse. In bianconero sicuramente troverebbe maggiore minutaggio, viste anche le possibili cessioni in estate.