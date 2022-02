Inter, intrigo Lautaro Martinez: scambio e doppio big dallo United

Il futuro di Lautaro Martinez resta un’enigma: possibile super scambio con il top club di Premier League la prossima estate

Se da un lato c’è il match contro il Sassuolo a tenere su di sè l’attenzione in casa Inter, il club campione d’Italia non si ferma e già valuta il futuro. Un futuro che, all’insegna del calciomercato, potrebbe portare altre sorprese durante l’estate 2022. Gli arrivi di Caicedo e Gosens non possono bastare ma la ‘Beneamata’ dovrà fare i conti anche con le eventuali cessioni il prossimo giugno. Tra i nomi caldi, nonostante il recente rinnovo fino al 2026, può continuare ad esserci quello di Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >>>Colpo ‘alla Lukaku’, l’Inter rivoluziona l’attacco: arriva il bomber

Il gioiello argentino piace a mezza Europa, con il Barcellona ancora in primo piano ma non solo. In tal senso, per il ‘Toro’ potrebbero aprirsi le porte del calcio inglese. La Premier League, con il Manchester United in primissimo piano, pronto ad avanzare una ricca proposta al club di Zhang. Ecco quindi che i ‘Red Devils’ studiano lo scambio, con due big da spedire alla corte di Simone Inzaghi.

LEGGI ANCHE >>>Inter, erede Brozovic da Mourinho: Milan anticipato

Lautaro allo United: la risposta di Marotta

Il piano del Manchester United prevederebbe l’inserimento di Anthony Martial, attualmente in prestito al Siviglia, e valutato non meno di 40 milioni di euro. Ma non solo la talentuosa punta francese verrebbe offerta al club meneghino. Lo United inserirebbe anche il cartellino del brasiliano Fred, che ha una valutazione di 25-30 milioni.

La risposta di Beppe Marotta, però, sarebbe la solita delle ultime settimane: per Lautaro servirà una proposta di almeno 80 milioni di euro cash.

LEGGI ANCHE >>>Tra addio e ritorno, scambio choc tra l’Inter e la big

Situazione dunque ben definita, con l’Inter che non è disposta a fare sconti per l’addio di Lautaro Martinez.