Tra addio e ritorno, scambio choc tra l’Inter e la big

L’Inter prova a riprendersi la vetta della Serie A. Intanto, si apre un clamoroso scenario per la panchina nerazzurra

Attesa per il 26° turno di uno dei tornei più avvincenti degli ultimi anni. Nella Serie A 2021/2022, sono infatti molte le zone ‘calde’ della classifica: dalla lotta a tre per lo scudetto (Milan, Napoli, Inter) all’entusiasmante battaglia per il quarto posto, con Juventus, Atalanta, Fiorentina, Roma e Lazio ancora in corsa.

Tra i tecnici delle prime otto, c’è anche chi piace particolarmente all’estero. Si tratta di Simone Inzaghi, autore di un grande campionato alla guida dell’Inter. Già corteggiato prima dell’approdo ai nerazzurri, l’ex allenatore della Lazio sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid.

Calciomercato, scambio di panchine tra Inter e Atletico Madrid

Diego Simeone guida l’Atletico Madrid dal 2011. Quella in corso, non è una delle migliori stagioni del Cholo a Madrid. Le dichiarazioni del tecnico riportate da Diariogol, in cui ribadisce di essere molto legato all’Italia, aprono un clamoroso scenario per il futuro.

Anche se Marotta ha l’intenzione di rinnovare il contratto di Simone Inzaghi – in scadenza nel 2023 -, con l’eventuale arrivo di Inzaghino sulla panchina dell’Atletico Madrid, Simeone potrebbe fare il viaggio inverso ed approdare all’Inter. Il Cholo ha lasciato un bel ricordo nella Milano nerazzurra, laddove ha giocato tra il ’97 e il ’99, totalizzando 14 reti e 12 assist in 84 partite ufficiali.