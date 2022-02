Roma-Verona 2-2: i babies giallorossi evitano la figuraccia

Roma – Verona termina con un pareggio che può accontentare entrambe: incredibile rimonta dei giallorossi nel finale

La Roma acciuffa il pari ed evita la sconfitta interna col Verona. Decisivo l’apporto di due giovani della formazione giallorossa.

Verona subito avanti: bastano cinque minuti di gioco alla formazione scaligera per sbloccare il risultato all’Olimpico. Gol del solito Barak, a segno sugli sviluppi di un calcio di punizione. Traversone velenoso di Faraoni respinto da Rui Patricio per il tap in vincente del centrocampista ex Udinese.

Al 21′ gli scaligeri trovano addirittura il raddoppio con Tameze, bravo a battere Rui Patricio al termine di una ripartenza da manuale guidata da Ilic e Caprari. Notte fonda per la Roma, incapace di reagire alle sortite offensive della formazione ospite.

La Roma risponde nella ripresa, grazie ai cambi dalla panchina. Al 65′ è Volpato a riaprire il match: il trequartista italo-australiano, appena subentrato ad Afena-Gyan, trafigge Montipò sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo una respinta di Barak. I padroni di casa ritrovano fiducia e all’84’ realizzano anche il gol del 2-2 con Edoardo Bove con un destro velenoso sul primo palo.

Roma-Verona 2-2: tabellino e classifica

ROMA – HELLAS VERONA 2-2

5′ Barak, 21′ Tameze, 65′ Volpato, 84′ Bove

La classifica: Milan 55, Inter 54, Napoli 53, Juventus 47, Atalanta 44, Lazio 42, Roma 41, Fiorentina 39, Verona 37, Torino 33, Empoli 31, Sassuolo 30, Bologna 28, Sampdoria 26, Spezia 26, Udinese 24, Cagliari 21, Venezia 21, Genoa 15, Salernitana 13.