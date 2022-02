Juventus, scelto l’erede di Szczesny: conferme dalla Spagna

La Juventus continua a ragionare sul futuro tra i pali e cerca l’erede di Wojciech Szczesny: conferme dalla Spagna sul prossimo portiere

La stagione della Juventus è certamente tra le più complicate vissute negli ultimi anni, ma i bianconeri in questa seconda parte di stagione hanno iniziato un promettente processo di ripresa. Tra i tanti giocatori messi in discussione c’è anche Wojciech Szczesny.

Il portiere a inizio stagione ha commesso alcuni errori che hanno portato la società a riflettere sul suo futuro, visto anche il contratto che scadrà tra due anni. Così in estate il portiere polacco potrebbe lasciare la Juventus per tornare in Premier League. Per questo motivo i bianconeri continuano a cercare un suo possibile erede, puntando il mirino in Spagna. Proprio da lì arrivano conferme sull’interesse della Juventus per un estremo difensore.

Juventus, erede Szczesny: mirino puntato su Oblak

La Juventus è già al lavoro per costruire la rosa del futuro. Ovviamente le cose da cambiare per i bianconeri sono diverse, e si potrebbe partire dal portiere. Il ciclo di Szczesny tra i pali potrebbe essere terminato, così la Juventus guarda in Spagna per sostituire il portiere polacco.

Il mirino bianconero sarebbe puntato in casa Atletico Madrid, precisamente su Jan Oblak, portiere con contratto in scadenza nel 2023 con i ‘Colchoneros’. Secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital.com’, la Juventus sarebbe la squadra più interessata al portiere sloveno, anche se per ora la valutazione sarebbe intorno ai 50-60 milioni.