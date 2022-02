Serie A, pari nel derby Juventus-Torino: botta e risposta de Ligt-Belotti

Lo scontro diretto tra Allegri e Juric nel derby non ha dato un vincitore: Juventus-Torino finisce in parità, in gol de Ligt e Belotti

Serata non memorabile per la Juventus. I bianconeri non riescono ad andare oltre al pareggio nel derby della Mole all’Allianz Stadium contro il Torino. La gara non si è messa bene ancora prima di cominciare, con Allegri che ha perso nel riscaldamento Rugani per infortunio. Successivamente, è stato costretto a sostituire sempre per problemi fisici anche Dybala e Pellegrini, quest’ultimo schierato da titolare in extremis per sopperire all’assenza del centrale.

Nella prima frazione di gioco ci ha pensato Matthijs de Ligt a sbloccare il risultato. Il difensore olandese ha battuto Milinkovic-Savic con un deciso colpo di testa da calcio d’angolo. Al minuto 62 della ripresa, però, gli ospiti riescono ad acciuffare il pareggio grazie alla rete di un ritrovato Belotti. Il Gallo viene servito alla perfezione in area da Brekalo, autore di una percussione straordinaria sulla fascia, e trafigge Szczesny. I granata di Juric rialzano la testa dopo la brutta sconfitta per mano del Venezia. Punto che fa storcere la bocca, invece, alla Juventus, la quale potrebbe essere raggiunta domenica dall’Atalanta al quarto posto in caso di successo con la Fiorentina.

Juventus-Torino 1-1: 13′ de Ligt (J), 62′ Belotti (T)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 55 punti; Inter* 54; Napoli 53; Juventus** 47; Atalanta* 44; Lazio 42; Roma 40; Fiorentina* 39; Verona 36; Torino 33; Empoli 31; Sassuolo 30; Bologna* 28; Spezia 26; Udinese*** 24; Sampdoria 23; Cagliari e Venezia* 21; Genoa 15; Salernitana*** 13.

*una gara in meno

** una gara in più

*** due gare in meno