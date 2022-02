Juventus-Torino, emergenza in difesa per Allegri: forfait nel riscaldamento

Altro forfait nella difesa della Juventus. Con il Torino è emergenza, out anche Rugani. Allegri ha scelto il sostituto

La Juventus cerca la vittoria nel derby per proseguire la striscia di risultati utili consecutivi in Serie A e allungare momentaneamente sull’Atalanta. Il pareggio, in extremis, di Bergamo, ha mostrato una Juve in crescita ma allo stesso tempo ci sono state delle lacune che stavano per costare caro ad Allegri.

L’arrivo di Vlahovic ha cambiato la manovra bianconera, apparsa più propositiva e scintillante. Massimiliano Allegri ha optato per il tridente anche in occasione del derby con il Torino, modulo più offensivo che rende indispensabile il sacrificio degli attaccanti. E così, Morata, Vlahovic e Dybala saranno i tre assi bianconeri per affondare il Toro di Juric.

Juventus-Torino, Rugani lascia il riscaldamento: gioca Pellegrini

In difesa invece, l’emergenza non sembra aver fine: dopo i forfait di Bonucci e Chiellini, ha abbandonato il riscaldamento anche Daniele Rugani, teoricamente il sostituto dei due.

Al suo posto, il tecnico toscano ha optato per Luca Pellegrini.