Calciomercato, Luis Alberto lancia il segnale alla Spagna | Assalto della big

Luis Alberto vuole a tutti i costi giocare in Liga e lancia un segnale chiaro: assalto della big e beffa per Inter e Juventus

La Lazio ha sfiorato l’impresa in Europa League contro il Porto, passando in vantaggio nel primo tempo. Poi, però, l’esperienza dei portoghesi ha avuto la meglio.

Ancora una volta Luis Alberto ha messo lo zampino, fornendo l’assist per il gol di Zaccagni, così come aveva fatto nell’ultima di campionato contro il Bologna. Lo spagnolo sta tornando sui livelli che tutti conosciamo, dopo una prima parte di campionato profondamente deludente a causa soprattutto di divergenze con Sarri e di problemi tattici. Adesso la situazione sembra rientrata ma potrebbe trattarsi solo di una tregua.

Durante una lunga chiacchierata via Twitch col giornalista catalano Gerard Romero nel suo canale ‘Jijantes’, Luis Alberto ha confessato il desiderio di tornare a giocare in Spagna. “Io ho ancora tre anni di contratto, ma non so se quest’anno mi danno un calcio e mi dicono ‘Vattene lì a Siviglia’ – ha detto ridendo lo spagnolo.

Luis Alberto chiama la Spagna: c’è anche l’Atletico

Luis Alberto ha proseguito sul suo futuro “Però è vero che lo sto dicendo già da diverso tempo, voglio tornare a vivere in Spagna. Ho tanta voglia di tornare e vediamo se può essere in tempi brevi perché il mio desiderio è quello di tornare a una squadra spagnola per stare bene fisicamente e divertirmi nella vita. Non c’è solo il Siviglia, in Liga ci sono tante squadre e mi piacerebbe godermi il campionato spagnolo, cosa che purtroppo non ho potuto fare finora. Vorrei farlo quando sono ad un buon livello. Ho 29 anni, se passano gli anni e non mi lasciano andar via dovrò cercare altre soluzioni”.

Luis Alberto ha un contratto con la Lazio fino al 2025 e Lotito non intende fare sconti. Chi vuole lo spagnolo deve venirselo a prendere sborsando almeno 40-50 milioni di euro. Anche Inter e Juventus in passato hanno accarezzato l’idea di provarci concretamente ma alla fine non hanno mai spinto sull’acceleratore per convincere la Lazio.

Luis Alberto ha lanciato un segnale ai club di Liga e a farsi avanti potrebbe essere anche l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone che intende colmare i vuoti che lasceranno Suarez e probabilmente Joao Felix a fine stagione. La classe di Luis Alberto potrebbe fare a caso dei colchoneros. Un colpo, quello dell’Atletico, che avrebbe il sapore di beffa per Juventus e Inter.