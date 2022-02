Juventus-Torino, Allegri nei guai: altro stop e cambio obbligato

Non solo Daniele Rugani, altro infortunio per Massimiliano Allegri nel corso del primo tempo del derby Juventus-Torino: cambio obbligato

Una serata a dir poco movimentata per la Juventus sul fronte infortuni. I bianconeri sono impegnati nel derby della Mole contro il Torino e stanno conducendo la gara sul risultato di 1-0. A sbloccare il risultato ci ha pensato Matthijs de Ligt, con un colpo di testa da calcio d’angolo che non ha lasciato scampo a Milinkovic-Savic.

Nel corso della prima frazione di gioco, però, è arrivata un’altra tegola per Allegri. Il tecnico livornese è stato costretto a rinunciare a Rugani (non è andato neanche in panchina) nel riscaldamente a causa di un problema muscolare. Durante la sfida, poi, ha accusato un infortunio al ginocchio sinistro Luca Pellegrini, il quale era stato schierato titolare dal mister in extremis dopo lo stop del compagno.

LEGGI ANCHE>>> Il sorprendente futuro bianconero di Pogba è una cattiva notizia per la Juve

Juventus-Torino, infortunio anche per Pellegrini: cambio con De Sciglio

LEGGI ANCHE>>> Fiorentina-Udinese, la decisione UFFICIALE del Giudice Sportivo

Cambio obbligato dunque, col terzino ex Roma che è stato sostituito a inizio ripresa da De Sciglio. Doppia tegola per Allegri, che nella retroguardia non ha a disposizione nemmeno Bonucci e Chiellini.