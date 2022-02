Tottenham, Conte annuncia la decisione: “Non ci parlo più”

Le dichiarazioni di Antonio Conte prima di Manchester City-Tottenham. Il tecnico è stato duro con la stampa

Antonio Conte è prossimo ad affrontare il duro match di Manchester, dove ad attenderlo c’è il City di Pep Guardiola. Da quando è arrivato sulla panchina degli Spurs, il tecnico leccese ha raccolto 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte in Premier League. Nonostante ciò, il quarto posto resta alla portata degli Spurs, distanti 7 lunghezze ma con 3 partite in meno del Manchester United.

L’ex allenatore dell’Inter ha parlato alla vigilia del match, annunciando una decisione della società in merito al suo rapporto con la stampa. In particolare, ha fatto molto discutere una sua intervista rilasciata a Sky in cui parlava delle ambizioni della squadra e del mercato. Sessione di ‘riparazione’ che ha portato alla sua corte Bentancur e Kulusevski, mentre ha visto partire quattro giocatori in prestito. Evidentemente, alcune traduzioni hanno infastidito il presidente. La decisione ha spiazzato i media, in particolare quelli italiani.

Tottenham, Conte non parlerà più con la stampa italiana

A rivelarlo lo stesso tecnico nel corso della conferenza pre Manchester: “Non parlo più con i media italiana. C’è qualcuno che vuole creare dei problemi. Il club non vuole che parli con la stampa italiana per evitare che sia riportato qualcosa di diverso da quello che penso”.