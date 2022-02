Calciomercato, duello in Premier per il big | Il Milan resiste

Assalto dalla Premier League per il gioiello del Milan ma i rossoneri preparano il rinnovo e lo blindano

La stagione del Milan è davvero sorprendente. A inizio anno in pochi si sarebbero aspettati che dopo 25 giornate di campionato i rossoneri sarebbero stati primi in classifica dopo il caos estivo che ha portato agli addii di due perni come Donnarumma e Calhanoglu.

Stefano Pioli è stato bravo a far esplodere giocatori che aveva già in rosa, come Sandro Tonali e Brahim Diaz, ma soprattutto Rafael Leao che ad oggi è la vera arma letale del Milan. In 21 partite di campionato ha realizzato 7 gol e fornito 4 assist, ai quali si aggiungono 3 gol tra Champions League e Coppa Italia. Il portoghese classe ’99 è sempre più decisivo e sta cominciando ad attirare l’attenzione dei top club europei.

In particolare le attenzioni maggiori per Leao arrivano dalla Premier League dove ci sarebbero, secondo le ultime notizie riportate dal ‘The Sun’, due club in particolare a darsi battaglia per il talento portoghese.

Arsenal e Newcastle si contendono Leao: il Milan lo blinda

In particolare, secondo le fonti britanniche, sono Arsenal e Newcastle i due club maggiormente attratti dal talento cristallino di Rafael Leao. Il portoghese ha in programma di rinnovare col Milan nelle prossime settimane e i rossoneri non intendono in alcun modo privarsi di un giocatore così importante. Allo stesso tempo l’assalto di club così importanti e il fascino di un campionato come la Premier League potebbbero far vacillare un ragazzo giovane come Leao.

Il Milan non intende cedere alle pressioni di Arsenal e Newcastle e intende blindare Leao che attualmente ha una valutazione di circa 40-50 milioni di euro.