Il sorprendente futuro bianconero di Pogba è una cattiva notizia per la Juve

Per Paul Pogba è arrivato il momento di prendere una decisione sul suo futuro: addio allo United probabile, ma la Juventus è più lontana

Paul Pogba e la Juventus, un legame che praticamente non si è mai spezzato. Fin dall’estate del suo addio, super redditizio, al Manchester United si è iniziato a parlare del ritorno.

Il Polpo è legato a Torino e la società bianconera non ha mai nascosto l’interesse a riportare in Italia il centrocampista francese. Un Pogba che intanto si è laureato campione del mondo con la Francia, ma ha mancato la consacrazione a top player. L’esperienza numero 2 ai ‘Red Devils’ è stata decisamente tortuosa. Il rapporto con il club ha vissuto di alti e (tanti) bassi, le prestazioni in campo sono state come delle montagne russe. Così l’addio è stata un’opzione sempre possibile, ora è praticamente quasi certezza.

A fine stagione scadrà il contratto che lega Pogba al Manchester United e il rinnovo sembra un’ipotesi davvero remota. Sarà quindi addio, salvo sorprese, e per la Juventus si riaffaccia la possibilità di mettere le mani sul centrocampista. Il profilo ideale per completare un reparto che nelle ultime due sessioni di mercato ha visto gli arrivi di Locatelli e Zakaria. Un desiderio però che sembrerebbe destinato a restare inesaudito.

LEGGI ANCHE >>> Europa da incubo, occasione o rischio: i dubbi di Inter e Juventus

Calciomercato Juventus, Pogba più lontano: destinazione a sorpresa

Per Pogba la prossima destinazione non sarà la Juventus. Lo scrive ‘fichajes.net’ che fa i nomi delle tre squadre che potrebbero accogliere il Polpo l’anno prossimo. Un elenco nel quale non compare il nome della formazione bianconera, ‘tagliata fuori’ dalla corsa al 28enne francese.

In lotta ci sarebbe il Chelsea, campione d’Europa. Pogba sarebbe inserito in un centrocampo che può contare già gente del calibro di Kante, Jorginho e Kovacic e dove l’attuale calciatore dello United dovrebbe comunque guadagnarsi il posto da titolare. Una situazione che potrebbe rivelarsi un problema. Ostacoli anche per l’altra possibile destinazione: Arteta lo accoglierebbe volentieri all’Arsenal ma dovrà prima guadagnarsi la qualificazione alla Champions per avere il budget giusto per l’assalto.

Non sono un problema i soldi per il Newcastle, terza pretendente a Pogba. In questo caso serve la salvezza per consentire di iniziare fin da subito il progetto ambizione dei patron sauditi. Potrebbe essere quindi bianconero il futuro del francese ma per la Juventus non sarebbe una buona notizia.