Inter, colpo a centrocampo: il rinforzo può arrivare da Mourinho

L’Inter studia i nuovi colpi e per il centrocampo pensa al rinforzo direttamente dalla Serie A: possibile tentativo in estate

È una stagione tutto sommato importante quella che sta vivendo l’Inter, che può ancora confermarsi in Italia per il secondo anno consecutivo. I nerazzurri sono al momento dietro al Milan ma hanno disputato una gara in meno, pertanto è ancora possibile il salto in vetta alla classifica in caso di successo contro il Bologna.

LEGGI ANCHE >>> Europa da incubo, occasione o rischio: i dubbi di Inter e Juventus

Calciomercato Inter, nel mirino c’è Veretout della Roma per rinforzare il centrocampo

Mercoledì è arrivato il passo falso contro il Liverpool in Champions League ma nonostante ciò la società è sicuramente soddisfatta del rendimento complessivo. Intanto si lavora per rinforzare la rosa e potrebbero esserci anche nuovi colpi a centrocampo: nel mirino potrebbe esserci un calciatore di Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Ultimatum Tottenham, ora Conte mette in allarme l’Inter

All’Inter infatti piace Jordan Veretout di proprietà della Roma, così come riportato da ‘Il Romanista’. Il classe 1993 ha giocato 24 partite in questo campionato e ha siglato quattro reti fornendo anche ben sette assist ai suoi compagni. Nelle ultime gare ha giocato meno e per questo non è da escludere una possibile partenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto al top in difesa: Rugani pedina di scambio

Sergio Oliveira arrivato a gennaio e ha da subito avuto il posto da titolare, per questo ora è aumentata la concorrenza nel centrocampo giallorosso.