Flop da 80 milioni di euro: il Milan prova l’affare low cost

Possibile scommessa dalla Premier per il Milan, tornato in testa alla classifica di Serie A lo scorso weekend. Ecco tutti i dettagli

Tornato primo in classifica, con un punto di vantaggio sull’Inter che ha però la gara col Bologna da recuperare, il Milan è già al lavoro per la prossima stagione. La conferma è il recentissimo incontro con gli agenti di Botman, obiettivo numero per la difesa.

Per il centrocampo, invece, la priorità della dirigenza è Renato Sanches. Anche lui in forza al Lille, il portoghese è nei piani l’erede di Franck Kessie. A meno di sorprese, l’ivoriano andrà via a parametro zero: per lui Premier o Spagna senza trascuare la pista che conduce al Paris Saint-Germain, per ora solo ‘suggestioni’ invece le voci su Juventus e Inter.

In attacco il Milan farà qualcosa di rilevante solo se Ibrahimovic decidesse di non rinnovare, appendendo le scarpette al chiodo. Una prima punta con l’addio dello svedese. Ovviamente il club rossonero sarà anche attento alle cosiddette ‘occasioni’ che proporrà il calciomercato. Una di queste potrebbe essere Nicolas Pepe, esterno ivoriano dell’Arsenal e, manco a farlo apposta, con un passato importante al Lille.

Nell’agosto 2019 i ‘Gunners’ hanno investito per lui la bellezza di 80 milioni di euro bonus inclusi, col senno di poi – ma forse anche di prima – sono stati soldi buttati visto che il rendimento del 26enne in quel di Londra è stato molto deludente.

Calciomercato Milan, ‘occasione’ Pepe: prestito con diritto

Oggi Pepe è di fatto una riserva dei londinesi. Il classe ’95 non rientra nei piani di Arteta, come dimostrano le sole 12 presenze (771′ in tutto) collezionate quest’anno dall’ex esterno del Lille. Che il Milan potrebbe provare a prendere in prestito oneroso annuale con diritto di riscatto fissato sui 30-35 milioni di euro.