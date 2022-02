Calciomercato, colpo a parametro zero | Duello Milan-Napoli

Duello potenziale in Serie A tra Milan e Napoli per il difensore della Premier League: affare a parametro zero

In Serie A le big continuano a muoversi sul mercato in vista della prossima sessione estiva. Sono tanti i difensori in ballo e monitorati dalle grandi del campionato italiano. In particolare si prospetta un duello di mercato tra Napoli e Milan per il difensore della Premier League.

Il difensore finito nella lista dei desideri di Napoli e Milan è Fabian Schar, classe ’91 del Newcastle. Lo svizzero ha un contratto con il club inglese che scadrà a fine stagione e gli sforzi del Newcastle per cercare di convincerlo a rinnovare sembrano non funzionare. Schar è libero di firmare un pre-contratto con un club straniero, come riportato dal ‘Daily Mail’, e il Napoli è uno dei club in pole position per ingaggiarlo. La sua esperienza farebbe molto comodo alla squadra di Luciano Spalletti che a giugno potrebbe prelevarlo dalla Premier a costo zero.

Napoli e Milan si contendono il difensore del Newcastle

Il Napoli, però, deve fare i conti con il Milan che ormai da tempo è a caccia di un difensore. Oltre agli obiettivi ormai dichiarati in Serie A, Bremer e Milenkovic su tutti, anche Fabian Schar è un’opzione che stuzzica la società rossonera, anche se certamente sarebbe un profilo più anziano, calcisticamente parlando, rispetto ai primi due citati in precedenza. Anche dalla Spagna, però, spuntano due pretendenti per Schar: Valencia e Siviglia che potrebbero seriamente impensierire le italiane.

Schar può decidere il suo futuro. Attualmente è un leader del Newcastle e il club ha tutte le intenzioni di trattenerlo e rinnovare il suo contratto. I corteggiamenti dalla Spagna e dall’Italia, però, potrebbero far vacillare lo svizzero e convincerlo a lasciare la Premier League.