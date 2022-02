Il Milan di Stefano Pioli è sulle tracce di Andrea Belotti, ma attenzione anche al nome di Luuk de Jong, centravanti del Barcellona: le ultime di calciomercato

Il Milan di Stefano Pioli sta vivendo un momento esaltante della stagione. I rossoneri, che hanno vissuto un gennaio da incubo che sembrava averli estromessi dalla lotta per lo scudetto, si sono invece rilanciati alla grande.

Prima è arrivato il trionfo nel derby contro l’Inter di Simone Inzaghi, poi la vittoria di misura ai danni della Sampdoria di Marco Giampaolo che è valsa il momentaneo sorpasso in classifica alla Beneamata, che ha però da recuperare una partita contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic al Dall’Ara. Insomma, il Milan sta andando alla grande e potrebbe davvero coronare il sogno dello scudetto quest’anno, ma c’è un problema legato all’attacco, sia in questa stagione che anche in vista della prossima.

Zlatan Ibrahimovic, centravanti svedese del Milan, è in scadenza di contratto e l’età si sta facendo sentire, così come per Olivier Giroud, nonostante il francese nell’ultimo periodo abbia aumentato esponenzialmente i giri delle sue prestazioni. In quest’ottica, in vista della prossima estate di calciomercato, i rossoneri stanno valutando con attenzione il nome di Andrea Belotti, ma attenzione anche ad altre possibili soluzioni.

Calciomercato Milan, alternativa dalla Spagna per Belotti

Nel caso in cui il Milan non dovesse arrivare ad Andrea Belotti, i rossoneri potrebbero virare su un altro profilo. Il nome giusto sarebbe quello di Luuk de Jong, centravanti di proprietà del Siviglia in prestito al Barcellona di Xavi. L’attaccante olandese ha un contratto in scadenza nel 2023 con la società andalusa ed una valutazione in sede di calciomercato non troppo elevata che potrebbe favorire il Milan. Un ostacolo però c’è ed è dettato dall’ingaggio di de Jong, forse eccessivamente alto per gli standard contrattuali del Diavolo.