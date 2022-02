Calciomercato, addio Inter con lo scambio: Juventus tagliata fuori

L’Inter è in un momento di transizione e in vista della prossima estate, dal punto di vista del mercato, si fanno valutazioni anche in uscita

Non il momento migliore della stagione dell’Inter che nelle ultime 4 gare ufficiali ha perso con Milan e Liverpool, pareggiato a Napoli e vinto solamente in Coppa Italia contro la Roma. In Champions la situazione appare già leggermente compromessa, mentre in Serie A la lotta è apertissima fino alla fine con le rivali di quest’anno. Marotta e soci lavorano invece al di fuori del terreno di gioco, sia sui famigerati rinnovi, che in vista di eventuali operazioni anche in uscita la prossima estate.

Tra i calciatori maggiormente sotto esame c’è Stefan de Vrij, che vive un’annata certamente al di sotto di quelle precedenti, e complessivamente visto anche il contratto in scadenza 2023, appare come il più ‘sacrificabile’ dei tre titolari della difesa di Inzaghi. In estate infatti qualcosa lì dovrebbe cambiare.

Calciomercato Inter, de Vrij in bilico: Barcellona in agguato con uno scambio

Stefan De Vrij è stato anche ieri nuovamente protagonista di un errore sul gol di Salah, certificando uno stato di forma non eccellente. In vista dell’estate il suo futuro a tinte nerazzurre potrebbe anche cambiare, con il Barcellona, a cui è stato anche accostato nel recente passato, che potrebbe farci un pensierino per dare a Xavi un pilastro esperto per la nuova retroguardia dei catalani.

Il Barça per risparmiare dal punto di vista del cartellino potrebbe tentare l’Inter mettendo sul piatto un difensore polivalente e che gioca poco come Mingueza. Classe 1999 quest’anno impiegato più da terzino destro, nelle poche apparizioni stagionali, ma normalmente un difensore centrale che l’anno scorso con Koeman ha giocato tanto soprattutto nella difesa a tre. Idea quindi di scambio de Vrij-Mingueza, che taglierebbe peraltro fuori dai giochi la Juventus a cui l’olandese era stato accostato, ma l’Inter ha intenzione solo di monetizzare dall’addio dell’esperto centrale ex Lazio che arrivò a parametro zero, il tutto con un prezzo sui 25 milioni di euro.