Doppio colpo Juve, Allegri gongola: non solo Pogba

La Juventus programma già le prossime operazioni di calciomercato: doppio colpo, non c’è solo Pogba in cima alla lista di Cherubini

Il Derby della Mole di scena venerdì prossimo attende la Juventus di Massimiliano Allegri. Un match sentito e già fondamentale, per provare a mantenere il quarto posto e sperare nell’ingresso alla fase a gironi della prossima Champions League. La ‘Vecchia Signora’ è però già attenta a quelle che saranno le operazioni, in entrata ed uscita, da portare a termine nella prossima sessione di calciomercato estivo. Gennaio ha visto l’arrivo alla corte di Allegri l’approdo di due pedine già fondamentali, come Vlahovic e Zakaria.

In vista di giugno, stando a quanto riferito da ‘Fichajes.net’, l’obiettivo dei bianconeri sarà quello di raggiungere l’accordo per i rinnovi di Juan Cuadrado e Paulo Dybala, entrambi in scadenza al termine dell’attuale stagione. Ma non solo: occhi in entrata, con due profili che potrebbero arricchire lo scacchiere tattico a disposizione di Massimiliano Allegri. Ecco di chi si tratta.

Juve, non solo Pogba: arriva un nuovo terzino

Il portale spagnolo sottolinea come uno dei nomi per cui la dirigenza juventina intende darsi da fare resta quello di Paul Pogba. In francese difficilmente rinnoverà con il Manchester United e il grande ritorno a Torino resta una delle opzioni più probabili. Attenzione però anche alla difesa, con l’arrivo di un nuovo terzino sinistro che potrebbe rimpiazzare Alex Sandro.

Piace non poco Ramy Bensebaini, talento del Borussia Monchengladbach con il quale ha già collezionato 14 presenze, con 5 reti e 2 assist vincenti. Un bottino di tutto rispetto, visto anche che il contratto del talento algerino scadrà nel 2023.

Situazione dunque in divenire, con due acquisti in primissimo piano per la Juventus in vista della stagione 2022/23: Pogba più Bensebaini, Allegri resta speranzoso.