Calciomercato Juventus, Mbappe decisivo per il top: via libera ai bianconeri

Kylian Mbappe ancora decisivo per il PSG con il gol allo scadere in Champions League contro il Real Madrid: il futuro in bilico

Una situazione ancora ingarbugliata per quanto riguarda il futuro di Kylian Mbappe, talento francese, ancora decisivo con una prova e con un gol da urlo contro il Real Madrid in Champions League.

Come riportato dall’edizione odierna di “Sport” il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha svelato nei dialoghi privati come il campione francese possa vestire la maglia del Real Madrid a partire dalla prossima stagione. Dopo la sfida di Champions le dinamiche sembrano cambiate radicalmente con il francese che non ha ancora firmato nulla. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Liverpool, che ha sempre ammirato lo stesso Mbappe.

Leggi anche –> Calciomercato Milan, Ibra in bilico | Ritorno di fiamma per il bomber ‘a zero’

Leggi anche –> Milinkovic-Savic il secondo grande ‘regalo’ per Allegri: la strategia della Juve

Calciomercato Juventus, Mbappe dà il via libera a Mane

Lo stesso campione francese non sarebbe più entusiasta di vestire la maglia del Real Madrid: così i Reds potrebbero provare l’assalto decisivo a Mbappe dando via libera a Mane. Così l’esterno offensivo senegalese, reduce dalla Coppa d’Africa vinta, sarebbe monitorato attentamente anche dalla Juventus per un colpo suggestivo in attacco con un tridente da sogno con Chiesa, Vlahovic e Dybala. In questo modo Morata direbbe addio in estate con Mbappe pronto ad essere allenato da Jurgen Klopp: che suggestione in arrivo.