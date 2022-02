Calciomercato Juventus, svolta in arrivo: firmano in cinque

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare a colpi da urlo: in cinque pronti alla nuova firma

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio: così la Juventus vuole essere protagonista in ottica futura.

Il club bianconero è pronto ai rinnovi dei top player in rosa. Così dopo il CdA, che avrà luogo tra il 23 e il 25 febbraio, ci saranno ancora trattative per quanto riguarda i rinnovi contrattuali dei giocatori in scadenza a fine stagione come svelato da “Sportmediaset”. Quello più intrigante è quello di Paulo Dybala, che è tornato a brillare insieme a Vlahovic e Morata con un tridente che ha iniziato a far sognare i tifosi bianconeri.

Leggi anche –> Calciomercato Milan, Ibra in bilico | Ritorno di fiamma per il bomber ‘a zero’

Leggi anche –> Milinkovic-Savic il secondo grande ‘regalo’ per Allegri: la strategia della Juve

Calciomercato Juventus, Dybala voglioso di riscatto

Le novità più importanti potrebbero così arrivare proprio dal futuro dell’attaccante argentino che è tornato ad essere al top con l’ambiente Juve. Ora la Joya sarebbe sul punto di rinnovare il suo contratto con i bianconeri per essere protagonisti in ottica futura. Gli altri nomi sul taccuino sono quelli di Cuadrado, Bernardeschi, De Sciglio e Perin, intenzionati a continuare la loro avventura con la maglia della Juventus. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con i rinnovi contrattuali ad un passo in vista del futuro.