Inter-Liverpool, Simone Inzaghi alla vigilia: “Non partiamo battuti”

Le parole di Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Liverpool. Dalla lotta scudetto al tandem offensivo, non sono mancati gli argomenti

La grande notte è alle porte. L’Inter si appresta ad affrontare il Liverpool negli ottavi di Champions League, una delle partite più importanti dell’anno. Il mister Simone Inzaghi ha parlato nella consueta conferenza alla vigilia del match, concentrandosi sul momento della squadra e sulla forza degli avversari.

Simone Inzaghi torna a disputare un ottavo di Champions, dopo essere uscito a testa alta contro il Bayern Monaco sulla panchina della Lazio. Nonostante la flessione in campionato, il tecnico è fiducioso per la grande sfida: “Abbiamo giocato bene con il Napoli, riuscendo a rimanere in partita dopo il gol subito. Per questo ho grande fiducia per la gara – continua il mister –, rispettiamo il Liverpool ma non partiamo battuti”.

Inzaghi non pone limiti all’avventura europea dei nerazzurri ed ha dichiarato che il nuovo obiettivo è rappresentato dai quarti di finale: “Giochiamo con le nostre armi – riporta Sportmediaset -, sappiamo che con il Liverpool bisogna raggiungere la perfezione”.

Simone Inzaghi risponde ad Allegri: Inter, Milan, Napoli e Juventus lotteranno per lo scudetto

Simone Inzaghi ha parlato anche del momento in campionato: “Sono soddisfatto delle partite con Milan e Napoli. Nel derby abbiamo giocato bene i primi 70 minuti. A Napoli invece, abbiamo giocato un grande secondo tempo”. Secondo l’ex allenatore della Lazio, anche la Juventus è rientrata in corsa per il titolo. Infine, una battuta su Lautaro Martinez e Sanchez: “Hanno tutti le stesse possibilità di scendere in campo. Negli ultimi due allenamenti, valuteremo la condizione degli attaccanti”.