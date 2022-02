Tradimento Juventus, Conte ha la carta per prendersi Zaniolo

Antonio Conte punta il gioiello di Mourinho e beffa la Juventus: ecco la carta del Tottenham per arrivare a Zaniolo

La Roma continua a perdere punti e dopo l’eliminazione in Coppa Italia, anche in campionato non è arrivata la vittoria. La squadra di José Mourinho non riesce a trovare continuità di prestazioni e soprattutto di risultati e anche lo Special One sembra essere in discussione.

Gli acquisti di gennaio, Maitland-Niles e Sergio Oliveira hanno inciso, ma non al punto di invertire la rotta di una squadra che ha messo in evidenza troppe lacune. La società guarda anche al futuro e al mercato estivo, anche se l’obiettivo principale è rimanere agganciati alla zona Europa. Dalla Premier League intanto arriva una nuova pretendente per uno dei gioielli giallorossi, Nicolò Zaniolo. Mourinho lo sta impiegando da seconda punta al fianco di Abraham e il classe ’99 non sta esprimendo le sue prestazioni migliori ma le richieste per lui continuano ad arrivare.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juve, Allegri dice basta | Via Dybala e altri sei

Il Tottenham di Antonio Conte, infatti, sembra molto interessato a Zaniolo e dopo gli arrivi di Bentancur e Kulusevski dalla Juventus, il tecnico pugliese vorrebbe prelevare un altro talento dalla Serie A.

Conte chiama Zaniolo e scarica Hojberg

Nicolò Zaniolo è molto ambito anche in Serie A, specialmente dalla Juventus che si ritroverebbe contro proprio il suo ex allenatore, Antonio Conte, nella corsa al gioiello della Roma. Il tecnico ex Juve e Inter avrebbe una carta interessante da poter giocare per convincere i giallorossi che, di contro, possono contare sul contratto che lega Zaniolo fino a giugno 2024. Infatti la sua valutazione è di circa 50 milioni di euro.

Il Tottenham, infatti, sacrificherebbe il centrocampista danese, Pierre-Emile Hojbierg. Il classe ’95 sarebbe un potenziale sacrificabile degli Spurs, nonostante il contratto che lo lega al club londinese fino a giugno 2025. Fino a questo momento ha disputato 24 presenze tra Premier e Conference League ma è una carta che Conte è disposto a giocare, proponendolo proprio alla Roma per arrivare a Zaniolo.