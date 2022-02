L’Inter sfida il Milan, occasione dal Real Madrid | Tutti i dettagli

L’Inter sfida il Milan per l’occasione dal Real Madrid: tutte le cifre e i dettagli

È di nuovo vigilia di Champions League per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono tornati agli ottavi di finale e sono attesi dalla durissima sfida contro il Liverpool di Klopp, già laureatosi campione d’Europa col tridente dei sogni Salah-Firmino-Mané.

L’andata è in programma domani sera a San Siro, mentre questa sera ci sarà il match clou tra il Paris Saint-Germain di Messi e il Real Madrid. Una sfida decisiva soprattutto per il futuro del club parigino e di Mauricio Pochettino. Il PSG non può assolutamente fallire ma deve fare i conti con la squadra di Ancelotti. Il tecnico italiano si affiderà al solito centrocampo composto da Modric, Kroos e Casemiro, che sta chiudendo gli spazi a Ceballos. Lo spagnolo potrebbe così tornare di moda nel calciomercato estivo per il possibile approdo in Serie A.

Calciomercato Inter, occasione Ceballos dal Real Madrid

L’ex Arsenal è rimasto fuori a lungo per infortunio e ha trovato pochissimo spazio al rientro. Per il 25enne solo 4 presenze stagionali, per un totale di 57 minuti e un futuro che sembra già scritto lontano da Madrid. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2023 e Ceballos rappresenta così un’importante occasione per le big di Serie A. Lo spagnolo è stato già accostato al Milan, ma potrebbe entrare in corsa anche l’Inter, sempre attenta con Marotta alle occasioni in entrata. La sua valutazione si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro. Staremo a vedere.