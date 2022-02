Calciomercato, retroscena su Icardi: la big ha rifiutato lo scambio

Ecco il retroscena su Mauro Icardi: la big ha rifiutato un potenziale scambio per il bomber argentino

La situazione legata a Mauro Icardi si fa sempre più complicata. Il centravanti argentino è sempre meno centrale nel progetto del Paris Saint-Germain e il suo futuro sarà molto chiacchierato da qui al mercato estivo.

Icardi ha un contratto fino a giugno 2024 con il PSG ma la scarsa considerazione che ha di lui Mauricio Pochettino ha portato l’ex Inter ad essere considerato un pesce fuor d’acqua. 22 presenze stagionali tra Ligue1 e Champions League e appena 4 gol totali. Icardi sembra la brutta copia del bomber letale che trascinava l’Inter a suon di gol, capace di vincere anche la classifica cannonieri in Serie A. Uno spiraglio per il ritorno di Icardi in Serie A rimane sempre anche se la squadra più accreditata sembrava la Juventus. I bianconeri, però, hanno puntato su Vlahovic, di conseguenza l’approdo di Icardi è definitivamente sfumato.

Una chance potrebbe averla il Milan che potrebbe provare ad aprire un dialogo con il PSG, in particolare con Leonardo, per provare a portare Icardi nuovamente a Milano e affidargli le chiavi dell’attacco, alla luce dei continui acciacchi di Ibrahimovic.

Il retroscena su Icardi: l’Arsenal ha rifiutato lo scambio

Uno spiraglio per Icardi si era aperto in Premier League. Come riportato da ‘Football Transfer’, l’Arsenal a gennaio ha avuto l’opportunità di arrivare a Mauro Icardi, esplorando un potenziale scambio che coinvolgesse uno dei propri centravanti.

I Gunners, però, hanno decisivo di rifiutare la proposta e la possibilità di arrivare al centravanti argentino, optando su altri obiettivi. Neppure il Manchester United ha voluto inserirsi nell’asta per Icardi e il Barcellona ha fatto solo un timido sondaggio. Ad oggi Icardi sembra essere rifiutato anche da club che avrebbero disperato bisogno di un centravanti e la sua situazione rimane più che mai incerta.