Milan, colpo gratis dall’Atletico Madrid: occasione per l’estate

Il Milan studia le mosse da attuare in futuro e può esserci un colpo a zero per la prossima estate: si prova a sfruttare l’occasione

È stata una stagione più che positiva fino a questo momento per il Milan, che occupa la vetta della Serie A e non vuole più fermarsi. I rossoneri sono al primo posto in classifica dopo il sorpasso avvenuto ieri sull’Inter anche se i nerazzurri hanno una gara in più da disputare da qui alla fine della stagione.

Calciomercato Milan, idea Vrsaljko a parametro zero nel mese di giugno

La società intanto pensa al futuro e studia nuovi colpi per rinforzarsi nel calciomercato estivo. Potrebbe arrivare una nuova occasione dalla Spagna, dove l’Atletico Madrid potrebbe lasciare partire il proprio terzino a parametro zero per un nuovo affare: i ‘Colchoneros’ hanno messo nel mirino Matty Cash, così come riporta ‘El Gol Digital’.

Il suo arrivo quindi potrebbe liberare Sime Vrsaljko, che quest’anno ha giocato parecchio ma ha comunque il contratto in scadenza nell’estate del 2022. Per questo potrebbe esserci l’addio a parametro zero nei prossimi mesi e potrebbe provare ad approfittarne il Milan, che senza spendere si ritroverebbe un terzino con tanta esperienza.

Il Milan dunque sta vivendo una stagione importante ma pensa già ai colpi da effettuare nella prossima estate e l’arrivo di Vrsaljko gratis potrebbe rappresentare una soluzione da sfruttare.