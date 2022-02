Calciomercato, si offre alla Juventus | Ritorno in Serie A

Il bomber si offre alla Juventus: possibile colpo per giugno e ritorno a sorpresa in Serie A

La Juventus strappa un punto all’ultimo secondo contro l’Atalanta di Gasperini e mantiene le distanze senza perdere terreno dalle prime posizioni. Da quando è arrivato Dusan Vlahovic in casa Juve è arrivata una ventata d’aria fresca e la società sa di aver acquistato un attaccante che potrà fare le fortune del club per molti anni.

Intanto, però, la Juventus si guarda intorno anche per cercare un centravanti che possa far rifiatare Vlahovic in alcune situazioni e che possa diventare prezioso nelle rotazioni di Allegri. Morata non è certo della sua permanenza a Torino dalla prossima stagione e ancor meno lo è Dybala. Moise Kean non convince e allora la scelta potrebbe ricadere su una vecchia conoscenza della Serie A. Si tratta di Arkadiusz Milik che attualmente sta faticando a trovare continuità all’Olympique Marsiglia.

Il polacco ha realizzato 5 gol in 14 partite ma non si ritiene centrale nel progetto di Sampaoli che anche nell’ultima gara lo ha inserito a partita in corso, scatenando le polemiche dell’attaccante: “Ci sono cose che non capisco ma sto facendo il mio lavoro”.

Calciomercato, la Juve punta Milik come vice Vlahovic

Sampaoli ha sottolineato l’importanza di Milik per il Marsiglia ma gli animi sembrano tesi e considerando il contratto dell’ex Napoli in scadenza a giugno 2022 col Marsiglia, il centravanti tornerà al Napoli con cui ha un contratto fino al 2023. Di conseguenza è molto probabile che a fine stagione lasci la Francia per tornare in Serie A. Milik ha risposto alla poca fiducia del suo tecnico con un gol molto bello e importante che ha regalato la vittoria all’OM contro il Metz ma i dubbi sul suo futuro sono concreti.

La Juventus sta pensando seriamente a Milik come colpo a sorpresa giugno. Un attaccante che conosce molto bene il campionato italiano e che garantirebbe ad Allegri una soluzione di lusso per l’attacco da alternare con Vlahovic. Il polacco si offrirebbe alla Juve pur di tornare in Serie A e rilanciarsi in un campionato in cui non ha ancora dimostrato a pieno il suo valore.