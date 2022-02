Il pallino di Allegri che potrebbe tornare alla Juventus

Possibile ritorno alla Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato: tutte le cifre e i dettagli

Ieri sera, al Gewiss Stadium di Bergamo, Danilo ha salvato la Juventus da una sconfitta che avrebbe avuto il sapore di beffa. La squadra bianconera, per stessa ammissione di Allegri, ha infatti disputato una delle migliori partite della stagione nello scontro diretto con l’Atalanta.

Il terrificante sinistro di Malinovskyi stava per cancellare tutto, ma al 92′ ci ha pensato il terzino brasiliano con un gran stacco di testa. Dybala e compagni mantengono così il quarto posto in classifica e possono guardare con fiducia al prosieguo del campionato. L’obiettivo Champions League non è assolutamente da fallire anche per continuare ad investire sul calciomercato dopo i colpi Vlahovic e Zakaria. E nel mirino per la prossima estate potrebbe tornare anche un pallino di Allegri.

Calciomercato Juve, occhi su Emre Can

Uno dei protagonisti dell’ultima Juventus di Allegri prima dei cambi in panchina è stato anche Emre Can. Emblematica la sua prestazione contro l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: il tecnico aveva infatti schierato il tedesco nella difesa a tre sfruttando le sue doti da centrocampista in fase di costruzione. Emre Can fu il grande jolly per ribaltare i ‘Colchoneros’ e non è escluso che possa tornare sulla lista di Cherubini e Arrivabene. L’ex Liverpool non sta vivendo stagioni indimenticabili al Borussia Dortmund e di fronte all’offerta giusta potrebbe anche lasciare la Germania. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, con un contratto in scadenza nel 2024. Occhi puntati, dunque, anche su Emre Can per un possibile ritorno in bianconero.