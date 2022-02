Pareggio scoppiettante quello andato in scena al Mapei Stadium tra Sassuolo e Roma nel match valido per il 25° turno di Serie A

Nel match domenicale delle 18 tra Sassuolo e Roma, valido per la 25esima giornata di Serie A, non è certo mancato lo spettacolo. Tra ribaltamenti nel punteggio, papere, espulsioni e goal-line technology, il pubblico del Mapei Stadium non si è certo annoiato. Ne è uscito fuori un 2-2 scoppiettante di cui vi raccontiamo gli episodi salienti.

Passati in vantaggio al 46′ del primo tempo grazie ad un rigore trasformato da Tammy Abraham, i giallorossi si sono fatti raggiungere ad inizio ripresa grazie ad una clamorosa papera di Rui Patricio, che non ha trattenuto un comodo pallone precedentemente deviato da Smalling. Al 73′ i neroverdi sono andati addirittura in vantaggio grazie ad un gol di Traorè, salvo poi restare in 10 5′ minuti dopo. Inevitabile il forcing fnale della Roma che si concretizza col gol di Cristante convalidato dalla goal-line technology. Un punto a testa, dunque, ma rammarico da ambo le parti.

Serie A, Sassuolo-Roma 2-2: il tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (35′ st Ayhan), Lopez, Henrique (22′ st Harraoui); Berardi (39′ st Ceide), Defrel (35’st Ruan), Traore

A disposizione: Pegolo, Satalino, Peluso, Rogerio, Ciervo, Magnanelli, Oddei, Samele.

Allenatore: Alessio Dionisi

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini (32′ st Veretout), Smalling, Kumbulla; Karsdorp (38′ st Perez), Mkhitaryan, Oliveira (24′ st Cristante), Vina (31′ st Maitland-Niles); Pellegrini; Afena-Gyan (24′ st Shomurodov), Abraham

A disposizione: Boer, Fuzato, Keamitsis, Bove, Darboe, Diawara, Zalewski.

Allenatore: José Mourinho

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

MARCATORI: 46′ pt Abraham (R) su rigore, 2′ st autogol Rui Patricio (S), 28′ st Traore (S), 49′ st Cristante (R)

NOTE: Espulsi: Al 33′ st Ferrari (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Ferrari, Berardi, Lopez (S); Mancini, Kumbulla (R). Recupero: 4′ pt, 6′ st.Kumbulla (R). Recupero: 4′ pt, 6′ st.