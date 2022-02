Sogno Monchi in Serie A, scambio più soldi: Juve tagliata fuori

Monchi sogna il colpaccio in Serie A e avrebbe già in mente un piano per anticipare la concorrenza della Juventus: scambio più soldi

Mancano ormai due ore scarse al fischio d’inizio di Atalanta-Juventus. Dopo Napoli-Inter, sta per andare in scena il secondo big match della 25esima giornata. Uno scontro diretto dal sapore di Champions League, l’obiettivo principale di entrambe le compagini. La ‘Dea’ è chiamata a rialzare la testa dopo il brutto ko subito per mano del Cagliari, ma la ‘Vecchia Signora’ ha ritrovato un entusiasmo che non si vedeva da tempo.

Merito di un calciomercato di gennaio sorprendente, che ha portato a Torino due giocatori del calibro di Zakaria e Vlahovic. La dirigenza, considerando i numerosi scivoloni accumulati nella prima parte di stagione, ha deciso di investire prepotentemente sul fronte acquisti senza attendere l’estate. I risultati sul campo si stanno già vedendo e il bomber serbo, in particolare, è stato protagonista in entrambe le sfide disputate finora. Può bastare a saziare il club di Agnelli? Chiaramente no, infatti il responsabile dell’area sportiva Cherubini segue diversi profili in vista della prossima campagna di trasferimenti. Sappiamo che nella lista dei desideri rientra anche il nome di Nicolò Zaniolo.

Monchi sogna Zaniolo: il piano per battere la Juventus

Le parole di Tiago Pinto sul rinnovo – scadenza di contratto prevista per il 2024 – hanno alimentato i dubbi e le voci su un possibile addio anticipato. Pare sia subentrato, però, un nuovo pericolo per la Juventus. Sull’attaccante giallorosso ci sarebbe anche l’interesse di Monchi, che sogna di portarlo al Siviglia.

Il dirigente andaluso, per provare a convincere la Roma, potrebbe proporre uno scambio con il cartellino di Montiel – terzino destro classe ’97 valutato intorno ai 20 milioni di euro – più una sostanziosa parte cash da 30 milioni. Sarebbe, dunque, un’operazione sui 50 milioni, ma va detto che Zaniolo presumibilmente preferirebbe un club di maggior spessore in caso di partenza dalla Capitale. La Juventus comunque dovrà fare attenzione.