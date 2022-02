Dice addio alla Juventus, vola via a zero: lo prende Mourinho

Un calciatore di proprietà della Juventus potrebbe lasciare a parametro zero il club bianconero in estate: ne approfitta Mourinho



La sensazione è che lo scontro, che andrà in scena tra poco al Gewiss Stadium, con l’Atalanta dirà tanto del prosieguo del cammino della Juventus nella stagione in corso. Sicuramente i bianconeri hanno alzato l’asticella con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria e i risultati si sono visti subiti.

I nuovi arrivati non ci hanno messo molto a incanalarsi nel progetto tecnico targato Massimiliano Allegri. Stasera, però, la pressione è elevatissima perché non è concesso sbagliare, anche considerando che i bergamaschi devono recuperare una partita. La concentrazione, intanto, resta elevata pure in sede di calciomercato, in particolare sul tema rinnovi. Sappiamo la situazione intricata riguardo al prolungamento di Paulo Dybala. La ‘Joya’ argentina aveva raggiunto un accordo sulla base di 10 milioni di euro netti compresi i bonus, ma la società ha fatto marcia indietro rimandando ogni discorso a febbraio. L’attaccante non ha gradito questo trattamento e i rapporti tra le parti ad oggi sono tesi. La sensazione è che se Dybala non accetterà di firmare a cifre inferiori, potrebbe davvero verificarsi il dolorosissimo addio a parametro zero. Un altro bianconero dal futuro incerto è Mattia Perin.

Juventus, Mourinho punta Perin: affare a zero

Al pari di Dybala, la scadenza del contratto dell’estremo difensore è prevista per giugno 2022. In questo caso il nervo centrale della questione è più sportivo che economico. Sul classe ’92, infatti, ci sarebbe l’interesse della Roma di Mourinho e l’ex Genoa – che percepisce 0,8 milioni di euro netti all’anno – potrebbe convincersi a sposare la causa dei capitolini data la sua nota passione per i colori giallorossi.

La ‘Magica’ non ripone grande fiducia nelle qualità di Fuzato e si starebbe guardando attorno alla ricerca di un valido vice di Rui Patricio. Dal punto di vista del minutaggio, dunque, cambierebbe poco per Perin, ma a fare la differenza potrebbe essere proprio l’aspetto sentimentale.